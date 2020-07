Veröffentlicht am 12. Juli 2020 von wwa

PUDERBACH – Rehasport – Rücken Fit – Rückenschmerzen? Bandscheibenvorfall? Schulterprobleme? – Rehasport für den Rücken hilft dem ganzen Körper. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für 50 Einheiten.

Rehasport hilft bekannte Schulter- und Rückenprobleme wieder in den Griff zu bekommen. Durch Muskelaufbau in Gruppen macht das ganze auch noch eine Menge Spaß. Im KSC Puderbach finden Montag bis Freitag bis zu sechs Kurse täglich statt. Beratung unter 02684-956000. Der aktuelle Kursplan findet sich auf der Webseite (www.ksc-puderbach.de). Mehr Informationen per Telefon (02684-956000), im Internet (www.ksc-puderbach.de) auf Facebook oder direkt vor Ort. Foto: KSC Puderbach