Veröffentlicht am 12. Juli 2020 von wwa

ASBACH – Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Asbach – Am Samstagmorgen, 11. Juli 2020, um 03:25 Uhr meldeten mehrere Anwohner einen aktuellen Aufbruch von Zigarettenautomaten in der Rindhausener Straße in Asbach. Ein unbekannter Täter konnte bei der Tatausführung beobachtet werden. Noch vor Eintreffen der Streifen brach der Täter die Tatbegehung ab und flüchtete fußläufig in Richtung Buchholz. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei