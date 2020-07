Veröffentlicht am 12. Juli 2020 von wwa

ASBACH – Autofahrt in Asbach unter Drogeneinfluss – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines PKW in der Hauptstraße in Asbach, konnten drogentypische Auffallerscheinungen beim 29jährigen Fahrzeugführer festgestellt werden. Dem Mann aus der Verbandsgemeinde Asbach wurde Weiterfahrt daher untersagt und eine Blutprobe entnommen. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Quelle: Polizei