Veröffentlicht am 12. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Spenden für Circus Ronelli – Als langjähriger Freund der Familie Trumpf vom Circus Ronelli, konnte Ferdinand Klaas einen weiteren Sponsor für das kommende Weihnachtsgastspiel des Circus Ronelli gewinnen. Die Firma Autohaus Heinrich aus Wissen, mit ihrem Firmeninhaber Sebastian Görgen, der schon seit einigen Jahren den Circus mit entsprechenden Spenden unterstützt, konnte so Klaas auch in diesem Jahr wieder eine Spende überreichen. Außerdem hatte Görgen in Zusammenarbeit mit Klaas und der Firma Josch Werbung extra ein Plakat anfertigen lassen, das er so nun in seiner Firma aufgestellt hat, um somit auf den in großer Not geratenen Circus Ronelli aufmerksam zu machen.

Man bittet hiermit nun die Kundschaft, um eine eventuelle Spende in aufgestellter Dose, um die Not ein klein wenig zu lindern. Görgen und seine circusfreundliche Familie, haben den Circus auch schon öfters besucht, die nun schon seit drei Jahren überwiegend den Westerwald bereist, und überall beste Reverenzen aufweisen kann. Klaas würde sich daher sehr freuen, vielleicht noch weitere Sponsoren dafür gewinnen zu können, die mit einem entsprechenden Betrag mit ihrem Firmen-Logo kostenlos auf alle Plakate und Flyers zum kommenden Weihnachtscircus kämen. Somit auch zu einem kostenlosen Besuch zu einer der nächsten Vorstellungen eingeladen wären. Bei Interesse kann man sich gerne mit Ihm in Verbindung setzen, bzw. eine Spende mit Absender-Namen aufs unten angegeben Konto überweisen. Entsprechende Spendenquittungen werden dafür natürlich auch ausgestellt. Ferdinand Klaas – Telef.-Nr.: 0160 / 95 64 64 97 Kto.-Nr.: DE 14 5735 1030 0105 024 152