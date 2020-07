Veröffentlicht am 11. Juli 2020 von wwa

PRACHT – Kanal- und Gullideckel in Pracht entfernt – Die Ortsgemeinde bittet um Mithilfe, den “Halbstarken“ auf die Spur zu kommen – Wieder einmal waren „Halbstarke“ in Pracht unterwegs und haben ihre Kräfte an den Abdeckungen von Kanal und Wassereinläufen gemessen. Ein Anwohner aus der Wichelstraße bemerkte die aufgedeckten Kanaldeckel am Samstagmorgen, 11. Juli 2020, und informierte die Polizei. Demnach waren in der Nacht von Freitag auf Samstag, 10. auf 11. Juli Halbstarke in der Wichelstraße in Pracht unterwegs und machten sich an den Kanalabdeckungen zu schaffen. Die Gefahrenstellen zwischen den Hausnummern 11 bis 21 wurden von der Ortsgemeinde beseitigt und es wurde Strafanzeige erstattet.

Wer Hinweise zu den Vorfällen machen kann, sollte dies dem Ortsbürgermeister mitteilen oder die Polizeiinspektion in Altenkirchen informieren. (udse) Foto: OG Pracht