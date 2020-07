Veröffentlicht am 11. Juli 2020 von wwa

PUDERBACH – Auslaufenden Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall in Puderbach – Am Freitagnachmittag, 10. Juli 2020, kam es um circa 16:13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 265 zwischen Puderbach und Daufenbach. Daraus resultierend liefen größere Mengen Betriebsstoffe aus einem der Unfallfahrzeuge und drohten ins Erdreich zu sickern. Durch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei wurden Maßnahmen getroffen, um die Umweltbeeinträchtigung aufzuhalten. Die Maßnahmen dauerten circa eineinhalb Stunden an. Verletzt wurde niemand. Quelle: Polizei