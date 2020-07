Veröffentlicht am 11. Juli 2020 von wwa

DÖTTESFELD – Diebstahl eines 35 Kilo schweren Blumenkübels in Döttesfeld – Am Donnerstagnachmittag, 09. Juli 2020, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr wurde ein circa 80 Zentimeter hoher und 35 Kilo schwerer, röhrenartiger Keramikblumenkübel im Wert von 250 Euro in der Deishardstraße entwendet. Das Dekor war graubraun mit dunkelblauen Ornamenten.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei