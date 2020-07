Veröffentlicht am 11. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Preisübergabe der Blutspendeaktion bei Intersport Hammer in Altenkirchen – Das Glück traf Christian Keil aus Fürthen, der sichtlich erfreut war, als er sein neues Sportgerät erstmal erblickte. Volker Hammer (DRK Vorsitzender und Geschäftsführer von Intersport Hammer) hatte den Heimtrainer zur Verlosung bereitgestellt. Zur Übergabe waren auch Kreisgeschäftsführer Marcell Brenner, der das Glücklos gezogen hatte, und Holger Mies (Stv. Bereitschaftsleiter) anwesend. Die Aktion fand im Zeitraum März bis Juni bei jeweils einer Blutspende in Altenkirchen, Hamm und Weyerbusch statt. An diesen Tagen hatten alle Blutspender die Möglichkeit ein Los abzugeben. Mies und Brenner bedankten sich bei Volker Hammer und wünschten dem Gewinner viel Spaß mit seinem Gewinn. Foto: Hammer

Foto: (v.l.): Marcell Brenner, Christian Keil, Holger Mies, Volker Hammer