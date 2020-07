Veröffentlicht am 11. Juli 2020 von wwa

NEUWIED – Stadtrat verabschiedet Integrationskonzept einstimmig – Rund 100 Experten beteiligten sich am einjährigen Prozess – Mit Unterstützung des Instituts für sozialpädagogische Forschung in Mainz (ism) haben viele Experten aus unterschiedlichen Institutionen und Verwaltungen, von zahlreichen sozialen Organisationen und Ehrenamtliche aus der Zivilgesellschaft am Erstellen eines Integrationskonzepts für die Stadt Neuwied gearbeitet. Das überzeugte den Stadtrat in dessen jüngsten Sitzung. Einstimmig plädierten die Ratsfrauen und -männer für dessen Annahme. Bürgermeister Michael Mang freut sich nun auf den nächsten Schritt. Im August wird die Besetzung der Steuerungsgruppe erfolgen. „Dann geht es mit der Arbeit los, um das Konzept mit Leben zu füllen“, sagte Mang.

Das Integrationskonzept war vor einiger Zeit nach rund einem Jahr der Arbeitstreffen, der Diskussionen und des Abwägens in einem abschließenden Workshop formuliert worden, der unter dem Motto „Schritt für Schritt zum Neuwieder Integrationskonzept“ stand. Das soll, so Bürgermeister Michael Mang, dem Zusammenleben der vielfältigen Kulturen in Neuwied einen Rahmen geben, Handlungsziele formulieren und konkrete Maßnahmen beschreiben.

Bürgermeister Michael Mang wies darauf hin, dass es sich um einen breit angelegten Beteiligungsprozess gehandelt hat. Insgesamt sind rund 100 Fachleute in zwei Workshop-Runden zusammengekommen, um das Konzept zu erarbeiten – aufgeteilt in die vier Handlungsfelder „Arbeit und Wirtschaft“, „Bildung und Sprache“, „Soziales“ und „Zusammenleben“. Nun geht es an seine Realisierung.

Foto: Experten um Bürgermeister Michael Mang (2. von links) haben mit Unterstützung durch das Institut für sozialpädagogische Forschung in Mainz (ism) ein Integrationskonzept für Neuwied erarbeitet. (Das Foto wurde bereits vor den durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen Beschränkungen aufgenommen.)