Veröffentlicht am 10. Juli 2020 von wwa

A K T U E L L – NEITERSEN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 256 bei Neitersen – Am Freitagabend, 10. Juli 2020, gegen 19.55 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256, zwischen des Ortslagen Altenkirchen und Neitersen, ein schwerer Verkehrsunfall. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 28jähriger Motorradfahrer die B 256, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Neitersen. In einer Rechtskurve geriet er auf den Gegenfahrstreifen. Hier kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer des Motorrades wurde bei dem Verkehrsunfall tödlich verletzt. Die B 256 ist derzeit noch voll gesperrt. Es wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Quelle: Polizei