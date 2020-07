Veröffentlicht am 10. Juli 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Weiterhin sechs Infizierte im Kreis Altenkirchen – Zum Wochenende bleiben die Zahlen unverändert: Im Kreis Altenkirchen gibt es aktuell sechs positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen, Stand: 10. Juli, 12.50 Uhr, die in der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain leben. Die jeweiligen Familien stehen unter Quarantäne.

In den letzten Tagen hat das Gesundheitsamt vorsorglich 49 Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens Rosenheim getestet. Alle Ergebnisse sind negativ. Auch Tests an der Grundschule Malberg in diesem Zusammenhang sind negativ ausgefallen.

Die Statistik im Überblick:

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 176

Steigerung zum Vortag: —

Aktuell Infizierte: 6

Geheilte: 159

Verstorbene: 11