10. Juli 2020

NEUWIED-ENGERS – Diebstahl eines Roller uns Trike in Engers – Eine männliche Person meldete am Freitag, 10. Juli 2020, der Polizei die Komplettentwendung eines Rollers und eines chinesischen Trikes. Der Mann besitzt eine Kfz-Werkstatt. Hier hatte er einen alten Roller, sowie ein Trike hinter der Werkstatthalle im Gebüsch abgestellt. Diese ist von außen nicht einzusehen. Das Gelände ist komplett umschlossen. Während seines Urlaubs, in der Zeit vom 10. Juni bis 09. Juli wurden die Fahrzeuge entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Hinweise werden an die Polizei Neuwied erbeten. Quelle: Polizei