Veröffentlicht am 10. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall auf der L 278 – Am Donnerstagmorgen, 09. Juli 2020, gegen 05:38 Uhr, befuhr ein 19jähriger Fahrzeugführer mit seinem Seat Ibiza, die L 278 von Wissen kommend in Richtung Morsbach. In einer Rechtskurve kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw blieb auf dem Dach im angrenzenden Straßengraben liegen. Der 19jährige wurde nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Quelle: Polizei