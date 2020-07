Veröffentlicht am 10. Juli 2020 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall in Neuwied – Fußgängerin angefahren und verletzt – Am Donnerstagvormittag, 09. Juli 2020, gegen 11:30 Uhr beabsichtigte eine 36jährige PKW Fahrerin vom Parkplatz unter der Rheinbrücke nach rechts auf die Langendorfer Straße abzubiegen, um auf die B 256 in Fahrtrichtung Weißenthurm aufzufahren. Eine 48jährige Fußgängerin befand sich auf dem Bürgersteig der Langendorfer Straße in Gehrichtung Innenstadt. Die PKW Fahrerin übersah beim Anfahren die Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin fiel daraufhin zu Boden und klagte vor Ort über Schmerzen im linken Knie. Sie wurde vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand kein Sachschaden. Quelle: Polizei