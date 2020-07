Veröffentlicht am 10. Juli 2020 von wwa

MORBACH – GUTENTHAL – Tödlicher Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und Fahrradfahrer – Am Donnerstagnachmittag, 09. Juli 2020, ereignete sich gegen 17:00 Uhr, auf der B 327 in Höhe der Einmündung zum Gewerbegebiet HuMos, ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad- und einem Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer tödlich verletzt. Er verstarb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der genaue Unfallhergang wird durch ein Gutachten noch ermittelt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Die B 327 war für circa zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Eine weiträumige Umleitung wurde durch die Straßenmeistereien Thalfang und Bernkastel eingerichtet. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Morbach, das Deutsche Rote Kreuz mit drei Rettungswagen und zwei Rettungshubschrauber. Quelle: Polizei