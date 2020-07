Veröffentlicht am 9. Juli 2020 von wwa

ZINHAIN – Verkehrsunfall auf der L 293 bei Zinhain – eine Person schwer verletzt – Am Mittwochmorgen, 08. Juli 2020, gegen 08.15 Uhr, kam es auf der L 293 in Höhe der Abfahrt Zinhain zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Der PKW-Fahrer missachtete beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt des von links kommenden, bevorrechtigten LKWs. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW nach rechts in den Straßengraben geschleudert und kam dort zum Liegen, der Fahrer wurde schwer verletzt. Quelle: Polizei