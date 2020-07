Veröffentlicht am 9. Juli 2020 von wwa

KOBLENZ – Motorroller in Koblenz geklaut – In der Zeit zwischen 06. und 07. Juli 2020, zwischen 13.00 und 15.30 Uhr, wurde ein goldfarbener Motorroller vor dem Anwesen „In der Wehring“ 19 in Koblenz gestohlen. Es handelt sich um ein Fahrzeug der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen: 680 JAF. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, 0261-1030. Quelle: polizei