Veröffentlicht am 8. Juli 2020 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Ferienspaß auf der Minigolfanlage in Flammersfeld – Augenmaß, Geschicklichkeit und Ausdauer waren am zweiten Ferienspaßtag der VG Altenkirchen-Flammersfeld von den 16 Mädchen und Jungen gefragt. In zwei Gruppen absolvierten die Kinder am Dienstag, 07. Juli, den Parcours der Flammersfelder Minigolfanlage. Jeweils in zwei Vierergruppen suchten die Kinder den besten Minigolfer unter sich. Geschützt durch die Laubkronen der mächtigen Eichen wurde das Sonnenlicht und auch vereinzelte Regenschauer gehindert die Minigolfer nachhaltig zu stören. Fand mancher Ball umgehend das Golfloch, so fanden sich andere am Ende der Golfbahn oder gar im Grün des Rasens wieder. Letztendlich war es egal wer die wenigsten Schläge hatte, Spaß hatten alle an diesem Tag. Fotos: R. Wachow