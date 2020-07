Veröffentlicht am 14. Juli 2020 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Tag des offenen Denkmals in 2020 geht digital – „Denkmale digital entdecken“ – so lautet der Aufruf der Deutschen Stiftung Denkmalschutz als Konsequenz auf die Corona-Schutzmaßnahmen. Die Vielzahl der bundesweiten Veranstaltungen und die unzähligen von Denkmal zu Denkmal wandernden Besucherinnen und Besucher machen aus dem Tag ein risikoreiches Großevent.

Die Stiftung bietet interessierten Veranstaltern Hilfe bei der digitalen Umsetzung an und wird auf ihrer Internetseite www.tag-des-offenen-denkmals.de ab Juli eine Aktionsseite freischalten, auf der exklusive Beiträge zu sonst verschlossenen Denkmalen, virtuelle Führungen und spannende Hintergrundinformationen zur Geschichte oder Restaurierungsmaßnahmen mit einem wachsenden Angebot zu entdecken sein werden.

Einen digitalen Eindruck zu den historischen Highlights in der Region können Interessierte bereits jetzt in Form kleiner Videos auf der Website der VG Altenkirchen-Flammersfeld unter „Tag des offenen Denkmals 2020“ erhalten. Dieses Angebot wird Schritt für Schritt ergänzt, so dass auch vor dem eigenen PC eine kleine digitale Reise am 13. September 2020 zu den Denkmälern in Altenkirchen-Flammersfeld unternommen werden kann.