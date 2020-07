Veröffentlicht am 8. Juli 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.100 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 236 Todesfälle und 6.668 genesene Fälle. 196 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 207 1 194 5 Altenkirchen 178 11 161 5 Alzey-Worms 271 11 259 0 Bad Dürkheim 329 12 317 0 Bad Kreuznach 203 7 194 1 Bernkastel-Wittlich 180 2 166 4 Birkenfeld 91 2 88 1 Bitburg-Prüm 199 5 179 0 Cochem-Zell 138 1 134 2 Donnersbergkreis 138 6 131 1 Germersheim 188 5 142 14 Kaiserslautern 108 1 104 0 Kusel 96 1 90 0 Mainz-Bingen 435 25 408 1 Mayen-Koblenz 350 14 335 0 Neuwied 216 4 211 1 Rhein-Hunsrück 166 6 160 0 Rhein-Lahn-Kreis 159 6 153 0 Rhein-Pfalz-Kreis 269 5 250 1 Südliche Weinstr. 155 3 151 0 Südwestpfalz 106 3 103 0 Trier-Saarburg 206 9 191 2 Vulkaneifel 123 5 114 0 Westerwaldkreis 383 22 345 1 Stadt Frankenthal 47 2 45 0 Kaiserslautern 195 6 181 3 Koblenz 265 18 247 0 Landau i.d.Pfalz 57 2 54 2 Ludwigshafen 341 2 325 4 Mainz 682 27 649 1 Neustadt Weinst. 109 2 102 6 Pirmasens 31 0 31 0 Speyer 106 1 96 8 Trier 105 1 103 2 Worms 224 7 216 0 Zweibrücken 44 1 39 0

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Die aktuellste Schätzung des Robert Koch-Instituts für die 7-Tages-Reproduktionszahl für Rheinland-Pfalz wird mit 0,79 angegeben. Die aktuellste Angabe für den Bund liegt bei 0,84. Die Reproduktionszahl (kurz: R) beschreibt, wie viele Menschen pro Infektiösem durchschnittlich angesteckt werden.

Die Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz befinden sich aktuell auf einem sehr niedrigen Niveau. Dass die Reproduktionszahl um einen Wert von 1 schwankt ist zu erwarten für eine Situation, in der sich das Infektionsgeschehen auf einem relativ niedrigen Niveau einpendelt.