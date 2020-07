Veröffentlicht am 8. Juli 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall in Betzdorf – Motorradfahrer schwer verletzt – Am Montagnachmittag, 06. Juli 2020, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein Motorradfahrer in Betzdorf die Friedrichstraße in Richtung Alsdorf. Als ein wartepflichtiger Pkw-Fahrer vom Parkplatz Kruppstraße in Richtung Alsdorf einfahren wollte, übersah er den Motorradfahrer und kollidierte mit ihm. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt und musste dem Krankenhaus Kirchen zugeführt werden. Es entstand mittlerer Sachschaden. Quelle: Polizei