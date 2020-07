Veröffentlicht am 9. Juli 2020 von wwa

MICHELBACH – Spielplatz der Gemeinde Michelbach – Schon in der jüngsten Vergangenheit wurde berichtet, dass ein gespendeter Tisch auf dem Spielplatz in Michelbach neu errichtet worden ist.

Nun waren Teile des Gemeinderates und auch weitere Bürger aus dem Ort Michelbach erneut aktiv und haben zu dem Tisch und der besehenden Bank noch eine weitere Bank installiert. Als weiteres wurden noch zwei Spielgeräte an dem bestehenden Klettergerüst angebracht. Es handelt sich um Reckstangen in unterschiedlichen Höhen, so dass auch Kinder unterschiedlichen Alters und Größe sich hieran betätigen können.

Eine weitere Aufgabe während des durchgeführten Arbeitsdienstes war, dass der Spielplatz vom Unkraut beseitigt wurde und eine generelle Reinigung des Geländes durchgeführt wurde. Dies sind alles weitere Punkte, um den jüngsten Mitbürgern die Möglichkeit des „Austobens“ und Spielens zu ermöglichen.