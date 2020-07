Veröffentlicht am 9. Juli 2020 von wwa

OBERBIEBER – Kein Wasserspass in diesem Jahr – Freibad am Aubach wurde zum Biergarten – Das Familienfreibad Oberbieber ist schon seit dem Jahre 1926 die Adresse, um an heißen Tagen Erfrischung zu finden. Hier haben viele Generationen schwimmen gelernt. Auch über die Grenzen des Ortes hinaus erfreut sich das Bad großer Beliebtheit.

Die Anlage hat sich im Laufe der Jahrzehnte vom Strandbad zum modernen Mehrbeckenbad entwickelt. Seit dem letzten Umbau im Jahr 1989 wird das Bad seinem Beinamen Familienbad noch gerechter. Das Bad verfügt über eine großzügige Liegewiese. Durch den alten Baumbestand stehen neben großen sonnigen Flächen auch schattige Bereiche zur Verfügung. Auch ein eigener Kinderspielplatz gehört zum Bad. Sandkasten mit Sonnensegel, Schaukel, und Federwippen gehören zu dessen Ausstattung. Nach der Erkenntnis, dass wegen der Hygienevorschriften und den Sicherheitsmaßnahmen sich eine Schwimmbadöffnung nicht rechnet, musste man sich 2020 über eine andere Nutzung Gedanken zu machen.

Als im Jahr 2010 wie vielerorts in der Region, wie auch in Oberbieber, eine Schwimmbadschließung drohte übernahm der HVO die Betriebsführung. Den örtlichen Verschönerungsverein HVO gibt es schon seit 1891 und aktuell krempeln hier 342 Mitglieder im Ehrenamt die Ärmel hoch, um ihr Umfeld attraktiv zu gestalten. So kam es denn auch, lässt der Vereinsvorsitzende Rolf Löhmer wissen, dass hier in Zeiten von Corona bedingten Vorschriften und Verordnungen ein attraktiver und gutbesuchter Biergarten entstehen konnte.

Da schon eine Konzession bestand, konnten kurzfristig an 35 Bierzeltgarnituren 100 Personen nach Anmeldung bewirtete werden. Schnell hatte sich das attraktive gastronomische Angebot herumgesprochen und die ehrenamtlichen Kümmerer, sowie zwei Damen mit Handy waren fast rund um die Uhr mit der Koordination des Gästeandrangs beschäftigt. Bald schon zeigte sich, dass das neue Geschäftsmodell sich rechnet. Denn die Arbeitsplätze der Schwimmbadcrew und der Beschäftigten im Service konnten erhalten werden. Nicht nur Wanderer, Familien und Vereine schätzen das Angebot an Wochenenden und Abenden auf einer großen Wiese und unter Linden ihre Freizeit zu verbringen.

Inzwischen hat es auch schon Chorproben und einen Gottesdienst gegeben. Um sich ein Bild von der Auswirkung auf die wirtschaftlich relevanten Bereiche ehrenamtlicher Vereine zu machen, waren IHK Vizepräsident Christian zur Hausen, IHK Geschäftsführer Martin Neudecker sowie IHK Regionalberaterin Kristina Kutting der Einladung von Hausherr Rolf Löhmar gefolgt und hatten sich vor Ort ein Bild der Umgestaltung gemacht. Mit in der Gesprächsrunde auch Vereinsmitglied und Feuerwehrverbandspräsident Ralf Hachemer, sowie Vertreter der Presse. Einhellig war man von dem gelungenen Konzept begeistert, dass hier trotz vieler Einschränkungen und Hygienemaßnahmen mit Plan B in kürzester Zeit ein gutes Freizeitangebot geschaffen wurde. Wenn es auch aktuell nicht mehr möglich ist, hofft der HVO, dass im nächsten Sommer der Bauzaun um das Becken verschwinden kann und die Schwimmer wieder ihre Bahnen ziehen können. (mabe) Fotos: Marlies Becker