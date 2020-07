Veröffentlicht am 8. Juli 2020 von wwa

NEUWIED – Fahrzeug landet im Schaufenster – Verkehrsunfall in der Engerser Straße Am Mittwoch, 07. Juli 2020, befuhr eine 40jährige Frau mit ihrem VW Golf die Engerser Straße in Richtung Wilhelmstraße. Eine 26jährige Frau befuhr ebenfalls mit einem VW Golf die Wilhelmstraße aus Richtung Kirchstraße kommend in Richtung Langendorfer Straße. Nachdem die 40jährige Golffahrerin offensichtlich im Kreuzungsbereich das für sie geltende STOP-Schild übersah, touchierte sie den vorfahrtberechtigten VW Golf ihrer 26jährigen Unfallgegnerin.

Der Golf der 26jährigen Frau wurde touchiert, drehte sich und durchbrach die Schaufensterscheibe eines Geschäftes. Er wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Im Inneren des Geschäftes fielen an der Fensterfront platzierte Ständer um. Zwei Kunden wurden in dem Geschäft leicht verletzt, ebenso der Beifahrer im PKW der 40jährigen Frau. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei