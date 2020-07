Veröffentlicht am 10. Juli 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Instagram für Einsteiger: Online-Workshop der Kreisvolkshochschule – Onlinekurse haben in Corona-Zeiten Hochkonjunktur. Auch die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen erweitert in Zusammenarbeit mit der KVHS Mayen-Koblenz ihr Onlineangebot, und zwar mit einem Instagram-Einsteigerkurs am Mittwoch, 22. Juli, von 18 bis 20 Uhr.

Instagram ist zurzeit wohl das soziale Netzwerk mit der größten Attraktivität und den aktivsten Nutzerinnen und Nutzern. Deswegen eignet sich Instagram hervorragend, um sich oder ein Unternehmen zeitgemäß online zu präsentieren. Doch worauf kommt es bei einem Instagram-Profil an? Was muss beachtet werden? In diesem Online-Einsteigerkurs lernen die Teilnehmenden Grundlagen von Instagram kennen, sei es der Profilaufbau, die Begriffserklärung und das Wörterlexikon, Accounteinstellungen und -varianten, Zielgruppen sowie Tipps, Praxisbeispiele und Apps. Social-Media-Coach Anne Vietz vermittelt den Teilnehmenden in dem Instagram-Starter-Workshop die Grundlagen der Social-Media-Plattform und zeigt, worauf es bei einem Instagram-Profil wirklich ankommt.

Zielgruppe sind Anfänger sowie Firmen und Selbstständige ohne Vorwissen. Voraussetzung zur Teilnahme ist eine stabile Internetverbindung und ein im Vorfeld des Workshops eingerichteter Instagram-Account. Follower sind nicht notwendig.

Die Teilnahme kostet 25 Euro. Anmeldungen und nähere Informationen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.