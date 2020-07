Veröffentlicht am 9. Juli 2020 von wwa

HAMM (Sieg) Der KulturGenussSommer geht weiter – Außerdem Tag der offenen Tür mit Programm im Raiffeisenmuseum – Auch am kommenden Wochenende, Freitag und Sonntag, 10. und 12. Juli 2020, finden wieder Veranstaltungen im Rahmen des KulturGenussSommers in der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) statt. Die heimischen Lokale freuen sich, viele Gäste begrüßen zu können. Folgendes Rahmenprogramm zu den kulinarischen Genüssen in den Restaurants wird geboten:

Freitag, 10. Juli, 19 Uhr: Auftritt der Gruppe „Domstürmer“ im Klostergarten Marienthal. Karten nur bei bonnticket.de

Sonntag, 12. Juli, 10 bis 18 Uhr: Tag der offenen Tür am Deutschen Raiffeisenmuseum mit Lesung von Sonja Hauertmann aus Briefen von Raiffeisens Tochter und Privatsekretärin Amalie. Interessierte, insbesondere Kinder und Jugendliche können spielerisch auf Zeitreise in die Welt von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gehen. Ebenso darf das Haus der Heimatfreunde besichtigt werden. Als besonderes Highlight öffnet die Museumsscheune, und Sie können bei einem Sägewettbewerb attraktive Preisen gewinnen.

Sonntag, 12. Juli, 10.30 Uhr: Literarisches Frühstück im Kloster Marienthal; Sonja Roos liest aus ihrem Debütroman „Für immer und ein Vierteljahr“. Anmeldung unter 02682 9660966.

Sonntag, 12. Juli, 15 Uhr: Torben Klein, ehemaliger Frontmann der Gruppe „De Räuber“, singt im Klostergarten in Marienthal. Karten über bonnticket.de

Bitte daran denken: Für Restaurant- und Konzertbesuche ist wegen der Corona-Vorschriften eine Reservierung nötig!!