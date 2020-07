Veröffentlicht am 8. Juli 2020 von wwa

PRACHT – Lastwagenfahrer fährt nur nach Navi – Beim Versuch von der Bergstraße in Pracht in die Schulstraße einzubiegen blieb ein holländischer LKW stecken. Am Montag, 06. Juli 2020, um die Mittagszeit kam der Verkehr auf der L 267 Ortseingang Pracht für drei Stunden zum Erliegen. Der Fahrer aus den Niederlanden wollte mit seinem LKW aus Richtung Au kommend an der Kreuzung Bergstraße in die Schulstraße Richtung Niederhausen abbiegen, um so sein Ziel in Reichshof mit Hilfe seines Navis zu erreichen.

Beim Rangieren hatte sich der LKW so eingeklemmt, dass der angehangene Gabelstapler am Bordstein hängen blieb und Hydrauliköl auslief. Erst nach weiterem vorwärts- und rückwärtsfahren konnte der LKW befreit werden. Zum Einsatz kamen die Polizeibeamten von der Polizeiinspektion Altenkirchen, sowie das Ordnungsamt und der Bauhof der VG Hamm. Zum Einsatz kam auch die Firma Müller, die über zwei Stunden benötigte, um die Ölspuren zu beseitigen. (udse) Fotos: Team wwa