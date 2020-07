Veröffentlicht am 7. Juli 2020 von wwa

KROPPACH – Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Kroppach – In der Nacht von Sonntag auf Montag, 05. auf 06. Juli 2020, wurde der Zigarettenautomat in Kroppach, Hauptstraße, aufgebrochen. Ein unbekannter Täter hebelte das Bargeldfach des Automaten auf und entnahm die Geldkassette. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei