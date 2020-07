Veröffentlicht am 7. Juli 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Trunkenheitsfahrt mit Motoroller in Altenkirchen – Am späten Dienstagnachmittag, 07. Juli 2020, konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße in Altenkirchen ein Rollerfahrer mit einem Atemalkoholwert von 2,3 Promille festgestellt werden. Beim Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei