Veröffentlicht am 8. Juli 2020 von wwa

DIERDORF – Handtaschendiebstahl am Montag in Dierdorf – Am Montagnachmittag, 06. Juli 2020, kam es zwischen 15:20 und 15:30 Uhr in Dierdorf auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes LIDL zum Diebstahl einer Handtasche. Möglicherweise wurde die Geschädigte gezielt durch Gesprächsverwicklung abgelenkt, als sie ihre Einkäufe im PKW verstaute. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei