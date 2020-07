Veröffentlicht am 7. Juli 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Demonstrationen am Montag in Bad Marienberg – Am Montag, 06. Juli 2020, fanden auf dem Markplatz und der Bismarckstraße zwei Versammlungen statt. Die Versammlung auf dem Marktplatz fand unter dem Motto „Demonstration gegen die aktuelle Politik im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“, die Veranstaltung in der Bismarckstraße unter dem Motto „Gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen Faschisten im Bürgerkleid“. Beide Versammlungen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Während die Versammlung in der Bismarckstraße nach den Redebeiträgen noch einen Umzug durchführte, beschränkte sich die Versammlung auf dem Marktplatz auf Redebeiträge. Quelle: Polizei