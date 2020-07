Veröffentlicht am 7. Juli 2020 von wwa

RETTERSEN – Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 in der Gemarkung Rettersen – Am Montagabend, 06. Juli 2020, gegen 19:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 8, in Höhe der Ortschaft Rettersen zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Der 23jährige Fahrzeugführer befuhr die B 8 von Kircheib kommend in Fahrtrichtung Altenkirchen. Aus unbekannter Ursache kam er im Ausgang einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Durch den Unfall war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und der Fahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus Altenkirchen gebracht. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderung auf der B 8. Quelle: Polizei