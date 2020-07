Veröffentlicht am 7. Juli 2020 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Der zehntägige Ferienspaß der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld hat begonnen – Mit großen Einschränkungen aufgrund der Corona Pandemie startete am Montag, 06. Juli, der Ferienspaß der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Acht Aktionen wurden angeboten, Inliner, Minigolf, Klettern, Wasserworkshop, Ritterspiele, Edelsteinschmuck, Tennis und Entdeckertouren. In vier Gruppen nehmen insgesamt 32 Kinder am Ferienspaß teil. Zwei Gruppen in der ersten und zwei in der zweiten Gruppe. Die Gruppen unternehmen jeweils die gleichen Aktionen, eine am Vormittag von 09:00 bis 13:00 Uhr und die zweite am Nachmittag von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Gruppe 1 starte am Montagvormittag, 06. Juli, um 09:00 Uhr in Horhausen auf dem Schulhof der Glück auf!-Schule-Grundschule in Horhausen mit dem Inlinerkurs. Die zweite Gruppe traf sich dort nachmittags um 14:00 Uhr um das sichere Verhalten beim Inlinerlaufen zu erlernen. Grundlegend ist bei diesem Sport das passende Rollwerk, die schützende Kleidung und natürlich das Laufen, Bremsen und Stürzen. Zur schützenden Kleidung gehören der Schutzhelm und die Gelenkschoner für Knie-, Ellenbogen- und Handgelenke.

Auf den Rollen hatten schon alle Jungen und Mädchen gestanden, konnten sich schon mehr oder weniger sicher auf den sehr schnellen Inlinern bewegen. Auch die Schutzkleidung war vorhanden. Dennoch erlernten sie in Horhausen das richtige Anlegen der Gelenkschoner, den sicheren Stand auf den Inlinern, Geschwindigkeit aufnehmen, das Abbremsen, Kurvenfahren und auch die kontrollierte Bruchlandung.

Organisiert wird der Ferienspaß von Waltraud Franzen von der Jugendpflege der VG – Altenkirchen-Flammersfeld. Dienstag, 07. Juli, ging es weiter mit der sportlichen Aktion, dem Minigolf auf der Minigolfanlage in Flammersfeld. Fotos: R. Wachow