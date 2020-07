Veröffentlicht am 7. Juli 2020 von wwa

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 7.091 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 235 Todesfälle und 6.664 genesene Fälle. 192 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 207 1 194 8 Altenkirchen 177 11 161 4 Alzey-Worms 271 11 259 0 Bad Dürkheim 329 12 317 0 Bad Kreuznach 203 7 194 1 Bernkastel-Wittlich 178 2 165 2 Birkenfeld 91 2 88 1 Bitburg-Prüm 199 5 179 0 Cochem-Zell 138 1 134 2 Donnersbergkreis 138 6 131 1 Germersheim 187 5 142 14 Kaiserslautern 108 1 104 1 Kusel 96 1 90 6 Mainz-Bingen 435 25 408 1 Mayen-Koblenz 350 14 334 0 Neuwied 216 4 211 1 Rhein-Hunsrück 166 6 160 0 Rhein-Lahn-Kreis 159 6 153 0 Rhein-Pfalz-Kreis 269 5 248 3 Südliche Weinstr. 155 3 151 0 Südwestpfalz 106 3 103 0 Trier-Saarburg 205 9 191 1 Vulkaneifel 123 5 114 0 Westerwaldkreis 383 22 345 6 Stadt Frankenthal 47 2 45 0 Kaiserslautern 193 6 181 1 Koblenz 265 18 247 0 Landau i.d.Pfalz 57 2 54 2 Ludwigshafen 341 2 325 5 Mainz 682 26 650 1 Neustadt Weinst. 107 2 102 2 Pirmasens 31 0 31 0 Speyer 106 1 95 10 Trier 105 1 103 2 Worms 224 7 216 0 Zweibrücken 44 1 39 0

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Diese Zahlen können vereinzelt von den durch die Kreisverwaltungen kommunizierten Zahlen abweichen.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Gemeldete gelten alle Menschen mit COVID-19 Erkrankung mit Meldedatum der letzten 7 Tage, pro 100.000 Einwohner.

Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung

Das Ausbruchsgeschehen des Coronavirus in Rheinland-Pfalz bewegt sich derzeit auf niedrigem Niveau. Dennoch ist die Pandemie nicht vorbei und es kann jederzeit zu einem weiteren Infektionsgeschehen kommen.

Das Gesundheitsministerium empfiehlt den Krankenhäusern und Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe in Rheinland-Pfalz sich jetzt – in der etwas ruhigeren Phase – mit Materialien der persönlichen Schutzausrüstung im jeweils erforderlichen Umfang zu versorgen und diese vorzuhalten. Am allgemeinen Markt sind diese Produkte wieder erhältlich und verschiedene Betriebe (auch in Rheinland-Pfalz) stellen mittlerweile Desinfektionsmittel oder Schutzmasken her.