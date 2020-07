Veröffentlicht am 8. Juli 2020 von wwa

WISSEN – Versuchter Einbruch in eine Apotheke in Wissen – Am Samstagmorgen, 04. Juli 2020, gegen 04.50 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in eine Apotheke in der Mittelstraße in Wissen einzubrechen, indem er die Glasschiebetür mit einem Werkzeug aufhebeln wollte. Dies gelang nicht, sodass er sich unerkannt vom Tatort entfernte. Der flüchtige Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, circa 50 Jahre, dunkler Vollbart mit hellgrauen Flecken links und rechts des Kinns, helles Basecap, Pullover, Jacke. An der Eingangstür entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei