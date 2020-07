Veröffentlicht am 8. Juli 2020 von wwa

WILLROTH – Verkehrsunfallflucht auf der Raiffeisenstraße in Willroth – Bereits am Donnerstag, 02. Juli 2020, in der Zeit zwischen 09:00 bis 10:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Raiffeisenstraße. Vermutlich bei einem Wendemanöver in Höhe der Amselstraße kollidierte ein Lkw-Fahrer mit der Grundstücksmauer eines Privatanwesens und verursachte erheblichen Sachschaden.

Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei