Veröffentlicht am 8. Juli 2020 von wwa

BUCHHOLZ – Sachbeschädigung am Gemeindehaus in Buchholz – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 04. auf 05. Juli 2020, beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Gemeindehauses am Philipp-Hohn-Platz. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei