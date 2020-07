Veröffentlicht am 8. Juli 2020 von wwa

NEUWIED – Nicht mehr möglich: Parkgebühr mit Geldkarte zahlen – Das System wird vom Markt genommen und kann daher auch nicht mehr an Parkscheinautomaten in Neuwied eingesetzt werden: Ab sofort ist dort das Zahlen der Parkgebühr mit Geldkarte nicht mehr möglich. Darauf macht die Stadtverwaltung Neuwied aufmerksam. Es steht also nur die Münzzahlung, wie gewohnt mit Wechselgeldfunktion, zur Verfügung. Autofahrer werden auch per Aufkleber an den Automaten über die Änderung informiert.