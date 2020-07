NISTERTAL – Verkehrsunfall in Nistertal – neunjähriges Kind schwerverletzt

Veröffentlicht am 6. Juli 2020 von wwa

NISTERTAL – Verkehrsunfall in Nistertal – Kind schwerverletzt Am Sonntagabend, 05. Juli 2020, ereignete sich gegen 19:00 Uhr in der Büdinger Straße, Nistertal, ein Verkehrsunfall, bei dem ein neunjähriges Kind schwer verletzt wurde. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad von einer Nebenstraße kommend auf die Durchgangsstraße auf, ohne ein bevorrechtigtes Auto durchfahren zu lassen. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Auto. Das Kind wurde dabei gegen die Windschutzscheibe des PKW geschleudert und verletzte sich schwer. Es musste durch einen Hubschrauber in eine Kinderklinik gebracht werden. Die PKW-Fahrerin blieb

unverletzt. Quelle: Polizei