Veröffentlicht am 7. Juli 2020 von wwa

REGION – Neue Impulse der Gesundheitsvorsorge – privat und im Unternehmen! – Digitale Roadshow mit Dozenten aus dem Siegerland, Westerwald und Wittgenstein startet am 13. Juli 2020 – „Die Themen Prävention, Gesundheit und Selbstfürsorge haben durch Corona einen völlig anderen Stellenwert bekommen. Nun scheinen ökonomisches Wachstum und Gesundheit nicht mehr getrennt voneinander zu stehen“, beschreibt Heike Ochel-Herwig, Mitinitiatorin einer Online-Roadshow den Hintergrund ihrer Initiative. Im Juli startet sie ihre digitale Roadshow zusammen mit ihren drei Mitstreitern.

„Ein Bestandteil, ist die Beantwortung von inhaltlichen Fragen zu Themen wie Kommunikation und Wertschätzung. Gemeinsam schauen wir, was jeder für sich selbst, beziehungsweise sein Unternehmen tun kann. Es geht um „Achtsamkeit“, erklärt Felix Käckermann, der mit seinem Atelier für Pädagogik & Klang „Klangroom“ ebenfalls innovative Impulse zu dem Motto „Der Ton macht die Musik“ liefert.

Corona hat verändert. Was bleibt sind viele Fragen. Wird es ein Leben nach Corona oder mit Corona geben? Wird es noch einmal einen Shutdown geben? Wie wird sich das auf das Arbeitsleben in Betrieben und Einrichtungen auswirken? Werden nochmal Schulen und Kitas geschlossen? Darf ich meine Angehörigen im Seniorenheim weiter besuchen? Wie geht es wirtschaftlich weiter? Keiner weiß es genau. „Wir werden sicher lernen müssen, mit Ungewissheiten zu leben. Aber wir können Menschen dabei helfen, sie in ihrer Resilienz zu stärken und in ihrer Eigenverantwortung unterstützen. Das ist unsere Herzensangelegenheit“, sagt Ralf Wuzel von den GesundheitsStrategen.

„Es ist eine Investition von 45 Minuten, die sich lohnt, eine kostenfreie Veranstaltung, zu der wir alle Interessenten, ob Privatpersonen oder Unternehmen herzlich einladen“, ergänzt Mental-Coach und Musikpädagoge Matthias Merzhäuser, der in der Roadshow sein neues Gesundheits-Buch und eine revolutionäre Initiative zu privaten und betrieblichen Gesundheits-Aktivitäten vorstellt. Nach jeweils einem kurzen Impulsvortrag aller vier Referenten besteht die Möglichkeit zu individuellen Fragen und Teilnehmergesprächen.

Anmeldung zum Wunschtermin möglich bei: Heike Ochel-Herwig unter ochel-herwig@gmx.de. Termine: Montag, 13.07.2020 – 15:30 Uhr; Dienstag, 14.07.2020 – 18:00 Uhr; Freitag, 17.07.2020 – 10:30 Uhr; Sonntag, 19.07.2020 – 19:30 Uhr.

Initiatoren und Referenten

Felix Käckermann (Harbach) als staatl. Erzieher, Klangpädagoge, -therapeut und Kursanleiter Klangmeditation widmet sich dem Thema „Der Ton macht die Musik“. Denn im Alltag wirken die verschiedensten Klänge und Töne auf jeden Einzelnen ein. Ob durch die Umwelt, die Musik oder der verbalen Kommunikation. Er zeigt auf wie unterschiedliche entspannende Einflüsse erlernt werden können, um externe Stressfaktoren zu erkennen.

Matthias Merzhäuser (Birken/Siegen) der als Musikpädagoge, Mental-Coach, Chorleiter und Autor des Buches „Gesund und fit durch Sex und Singen“ spricht darüber wie die positive Wirkung des Singens bedingt durch extreme Ausschüttung von Glückshormonen die Gesundheit beeinflussen kann. Er stellt die Möglichkeit einer Mittmach-Idee mit Veränderungspotenzial vor.

Heike Ochel-Herwig (Bad Berleburg) die regionale Repräsentantin von „myPfadFinder“ und „DieGesundheitsStrategen“ zeigt auf, wie Corona die Wirtschaft und die Gesellschaft verändert hat. Besonders wichtig ist ihr die Gesundheit eines jeden Menschen auch im Unternehmen. Mit Health Scouting zeigt sie eine zukunftsorientiere individuelle Gesundheitsstrategie.

Ralf Wuzel ist vielen regionalen Betrieben bekannt als Gründer der „GesundheitsStrategen“, bei denen er für den Bereich Health Scouting (allg. Gesundheitsmanagement) verantwortlich ist. Seit vielen Jahren sammelt und analysiert er Expertenwissen rund um das Thema Gesundheit, das er als Berater weitergibt. Sein Kernthema ist die Selbstverantwortung in der Gesundheit. In der Krisenzeit hat er mit dem leistungsstarken Netzwerk der GesundheitsStrategen neuen Ideen entwickelt und zum Konzept Starthilfe optimiert.