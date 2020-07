Veröffentlicht am 7. Juli 2020 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfallflucht in Kirchen (Sieg) – Am Donnerstag, 02. Juli 2020, gab ein 36 Jahre alter Mann aus Kirchen (Sieg) zu Protokoll, dass sein PKW in dem Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag, 01. bis 02. Juli 2020, zwischen 17.30 und 12.15 Uhr in dem Stadtteil Schwelbel beschädigt wurde. Sein Seat stand in der „Unteren Schwelbelstraße“ in Höhe der Hausnummer 8. Es ist zu vermuten, dass ein unbekannter Fahrzeugführer die Sackgasse befuhr und dabei gegen den am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Molzbergstraße stehenden PKW des 36jährigen fuhr. An dem Seat entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an Polizei Betzdorf, 02741 – 926-0. Quelle: Polizei