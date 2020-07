Veröffentlicht am 7. Juli 2020 von wwa

WEITEFELD – Verkehrsunfall in Weitefeld – Eine Person verletzt – Ein 38 Jahre alter PKW-Fahrer befuhr mit einem Gespann am Samstagnachmittag, 04. Juli 2020, gegen 17:00 Uhr die Daadener Straße in Weitefeld und beabsichtigte an der Einmündung nach rechts in die Mittelstraße abzubiegen. Hierzu scherte er etwas weiter aus und kreuzte dabei die Gegenfahrbahn der Mittelstraße. Dort kam es zu einem heftigen Zusammenstoß mit einer 21jährigen Frau, die sich mit ihrem PKW auf der bevorrechtigten Mittelstraße in Fahrtrichtung Friedewald befand. Der PKW der 21jährigen drehte sich infolge des Zusammenstoßes um 180 Grad. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Quelle: Polizei