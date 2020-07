Veröffentlicht am 7. Juli 2020 von wwa

OBERERBACH – Sachbeschädigung an PKW in Obererbach – In den frühen Samstagmorgenstunden, am 04. Juli 2020, gegen 02:30 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen geparkten PKW in Obererbach, in der Straße „Auf den Eichen“. Dabei wurde das Spiegelglas eines Außenspiegels zerstört. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise von etwaigen Zeugen. Quelle: Polizei