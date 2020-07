Veröffentlicht am 5. Juli 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Vier Neuinfektionen nachgewiesen – Das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen informiert am Sonntagmittag, 5. Juli, um 13 Uhr, über vier neue Covid-19-Infektionen: Dabei handelt es sich um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus zwei Familien aus der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Die beiden Familien haben in der vergangenen Woche an einer türkischen Hochzeit in Nordhessen teilgenommen, wo es zu den Infektionen gekommen ist. Die positiv Getesteten sowie ihre Familien stehen unter häuslicher Quarantäne, weitere Tests auf eine Corona-Infektion im jeweiligen Umfeld laufen.

Die Gesamtzahl der seit Mitte März positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen im Kreis steigt damit im Vergleich zur letzten Meldung am Freitag (3. Juli) von 170 auf 174. Aktuell infiziert sind 4 Personen, 159 sind geheilt, 11 verstorben.

Die Statistik im Überblick:

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 174

Steigerung zur letzten Meldung (3. Juli): +4

Aktuell Infizierte: 4

Geheilte: 159

Verstorbene: 11