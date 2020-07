Veröffentlicht am 6. Juli 2020 von wwa

PLECKHAUSEN – HORHAUSEN – Sachbeschädigungen in Pleckhausen und in Horhausen – In der Zeit von Freitag auf Samstag. 03. auf 04. Juli 2020, kam es in Pleckhausen sowie in Horhausen zu Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter warfen in Pleckhausen in der Straße Auf dem Rooster einen Hohlblockstein auf einen geparkten Pkw. Weiterhin wurde eine Fensterscheibe des örtlichen Bauhofs eingeworfen.

In Horhausen warfen unbekannte Täter in der Forststraße ebenso einen großen Stein auf einen geparkten Pkw. Hinweise an die Polizeiinspektion Straßenhaus, Tel.: 02634-9520, Email.: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei