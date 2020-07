Veröffentlicht am 6. Juli 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – Auch „historische“ Projekte begleitet – Verbandsgemeinde Hamm verabschiedet langjährigen Werkleiter Hans-Joachim Greb – Nach 29 Jahren im Dienst der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg) geht der Leiter VG-Werke, Hans-Joachim Greb, in die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Bürgermeister Dietmar Henrich verabschiedete ihn im Kreise des Verbandsgemeinderats mit Dank für die „lange und tolle Zusammenarbeit“ und grüßte auch von Bürgermeister a.D. Rainer Buttstedt.

Hans-Joachim Greb trat nach einem Ingenieursstudium und Tätigkeit als Bauleiter bei einem Tiefbauunternehmen im Frühjahr 1991 als stellvertretender Werkleiter in die Dienste des Eigenbetriebs der Verbandsgemeinde Hamm (Sieg). Anfang 2006 wurde er Leiter der Werke. In dieser Zeit hat er unzählige Kilometer Wasser- und Kanalleitung verlegen lassen, zig Sitzungen des Werkausschusses erlebt, durchaus „historisch“ zu nennende Projekte angestoßen und begleitet.

Bürgermeister Henrich nannte beispielhaft die Kläranlage Hamm/Windeck/Wissen in der Gemarkung Au (Sieg), wo auf nordrhein-westfälischem Boden ein Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz durch die damalige Umweltministerin Klaudia Martini übergeben wurde oder die Pflanzenkläranlage in Ückertseifen, die den Anschluss aller Haushalte der Verbandsgemeinde an das Abwassernetz markierte. Auch der Bau des Regenüberlauf- und -rückhaltebecken unter dem Hammer Marktplatz, das die Renaturierung des Masselbachs mit dem Schutz vor Überschwemmungen und der geothermischen Versorgung des Rathauses verbindet, fällt in Grebs Zeit als Werkleiter.

„Du hast viel erreicht in der Verbandsgemeinde Hamm und Spuren hinterlassen“, erklärte Dietmar Henrich und erwähnte auch dessen enge Verbundenheit mit dem Werkausschuss und den Ortsbürgermeistern.

Hans-Joachim Greb dankte herzlich und ließ die fast 30 Jahre seinerseits Revue passieren, wobei er auch nicht aussparte, was aus seiner Sicht etwas „uneben“ verlaufen war. Ausdrücklich dankte er dem Werkausschuss und Verbandsgemeinderat für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und versprach, dass sein Nachfolger Lutz Weber gut gewappnet sei.

Anhaltender Applaus dankte dem scheidenden Mitarbeiter zum Schluss für das langjährige Engagement. (spa)

Foto: Im Kreis des Hammer Verbandsgemeinderats, der im Bürgerhaus Etzbach tagte, verabschiedete Bürgermeister Dietmar Henrich (rechts) den langjährigen Werkleiter Hans-Joachim Greb. Foto: Patt