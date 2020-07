HAMM – Uwe Steinhauer feiert 40jähriges Dienstjubiläum bei der Verbandsgemeinde

Veröffentlicht am 6. Juli 2020 von wwa

HAMM – Der Mann, dem die Kollegen vertrauen – Uwe Steinhauer feiert 40jähriges Dienstjubiläum bei der Verbandsgemeinde – „Er hat das Ordnungsamt geprägt und für seinen guten Ruf gesorgt. Man kommt kreisweit auf ihn zurück.“ Dieses hohe Lob von Bürgermeister Dietmar Henrich gilt Uwe Steinhauer aus Forst. Er trat am 1. Juli 1980 seine dreijährige Ausbildung im Rathaus von Hamm an und feiert heute als Leiter des Ordnungsamts und stellvertretender Fachgebietsleiter sein 40jähriges Dienstjubiläum.

Ein gefragter Ratgeber für Kollegen auch außerhalb der Verbandsgemeinde und der Schrecken der Fachbuchverleger, weil er in Publikationen stets Fehler findet – so beschrieb der Bürgermeister den Jubilar bei einer kleinen Gratulationsfeier. Und Personalratsvorsitzende Carina Betz fügte schmunzelnd eine Anekdote aus ihrer Azubi-Zeit hinzu: „Wenn man zum ersten Mal Dienst an der Telefonzentrale macht, kriegt man gesagt, dass man das Gespräch an Uwe weiterleiten soll, wenn man gar nicht mehr weiterweiß.“

Das hat sich offenbar nicht geändert, denn als der Jubilar kürzlich einmal die Zahl seiner Anrufe prüfte, waren es 155, die im Lauf einer Woche auf seiner Durchwahl registriert worden waren. Nicht alle betrafen sein Fachgebiet, wurden aber fachkompetent weitervermittelt. Kein Wunder, dass Kollegialität und Hilfsbereitschaft ebenfalls als Eigenschaften von Uwe Steinhauer genannt wurden. Das wurde auch bei den Dankesworten des Bürgermeisters zur Übergabe der Jubiläumsurkunde deutlich: „Danke für deine Ausdauer, deine Hilfsbereitschaft und deine Geduld. Bleib mit Spaß bei der Sache.“ (spa)