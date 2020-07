Veröffentlicht am 6. Juli 2020 von wwa

NEUWIED – Anschlag auf Neuwieder AfD-Büro – Dr. Jan Bollinger (AfD) zu neuem Anschlag auf Neuwieder AfD-Büro: Personenschaden beabsichtigt! – In den späten Mittwochabendstunden am 01. Juli 2020 ist es erneut zu einem Angriff auf das Wahlkreisbüro der AfD in Feldkirchen gekommen. Unbekannte Täter haben die Tür und den Eingangsbereich mit einer fetthaltigen Substanz verunreinigt.

Hierzu der Neuwieder Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger: „Neben wiederholten Angriffen in der Vergangenheit ist es am Mittwoch zu einer neuerlichen Attacke gegen das AfD-Wahlkreisbüro in Feldkirchen gekommen. Neben der Verschmutzung der Tür wurde auch der Eingangsbereich derart mit Fett verunreinigt, dass das Büropersonal beim Öffnen des Büros fast ausgerutscht wäre.“

Dr. Bollinger weiter: „Der oder die Täter haben beabsichtigt, mindestens aber bewusst in Kauf genommen, dass Personen zu Schaden kommen könnten. Waren in der Vergangenheit nur Fensterscheiben und der Briefkasten von derartigen Schmierereien betroffen, wurde bei dieser Aktion gezielt der Zutritt zum Büro mit einem dicken Fettfilm verunreinigt, was zu einem möglichen Ausrutschen auf dem Schmierfilm führen könnte und ja auch in der Tat fast geführt hat.“

Dr. Bollinger abschließend: „Wir haben die Tat bei der Neuwieder Polizei gemeldet. Zeugen, die am 01. Juli 2020 nach 20.00 Uhr die Tat beobachtet haben, möchten wir bitten, sich bei der Polizei oder im Büro zu melden.“