KREIS ALTENKIRCHEN – Programmheft der Kreisvolkshochschule erscheint erst im September – Eigentlich wäre jetzt die Zeit, in der das Programmheft der Kreisvolkshochschule (KVHS) für das zweite Halbjahr 2020 erscheinen und in Verwaltungen und Geschäften ausliegen würde. Eigentlich. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die KVHS das Erscheinungsdatum allerdings auf Ende August verschoben. Erstmals macht die Kreisvolkshochschule zudem eine kleine Sommerpause und verzichtet auf gedruckte Programmhefte. Damit verbindet die KVHS die Hoffnung, dass das auf der Homepage (www.vhs.kreis-ak.eu) veröffentlichte Heft die Kursrealität ab dem Herbst einigermaßen abbilden und auf Veränderungen kurzfristig reagiert werden kann.

Da zur Planungszeit nicht klar ist, wie die Hygienevorschriften ab September genau aussehen werden, können sich Interessierte zeitnah auf der Homepage mit tagesaktuellen Informationen versorgen. Hier wird das komplette Programmheft auch mit den Angeboten der Außenstellen in Flammersfeld, Hamm, Wissen, Kirchen, Daaden und Mudersbach als Download zur Verfügung stehen. „Die Volkshochschulen freuen sich trotz neuer Normalität auf ein spannendes Herbstsemester, in dem wir uns hoffentlich sowohl vor Ort als auch online sehen und gemeinsam spannende Themen entdecken werden“, heißt es aus der Kreisvolkshochschule.