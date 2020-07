Veröffentlicht am 5. Juli 2020 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – SAARLAND – Erste virtuelle Ehrung der Freiwilligen des Paritätischen – Der Paritätische bedankt sich virtuell bei seinen 600 Freiwilligen – Livestream mit buntem Programm aus dem Saarbrücker Hofhaus – Über 600 Freiwilligen, die seit letztem Jahr unter seiner Trägerschaft einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) leisten, dankte der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die ursprünglich als Großveranstaltung geplante Freiwilligen-Ehrung in diesem Jahr als Livestream übertragen. Somit konnten nicht nur alle Freiwilligen, sondern auch deren Einsatzstellen an der Ehrung teilhaben.

Durch das Programm führte Zauberkünstler Markus Lenzen. Gaby Schäfer, 1. Vorsitzende des Paritätischen Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. und Anne Spiegel, Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz bedankten sich in Videogrußbotschaften für das Engagement der Freiwilligen.

Ein weiteres Grußwort sendete Monika Bachmann, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des Saarlandes. In ihrer Rede verwies sie besonders auf die unverzichtbare Hilfe durch die Freiwilligen während der Corona-Pandemie.

Da es bei der Ehrung um die Freiwilligen und ihr Engagement ging, kamen diese natürlich auch nicht zu kurz. Vor Ort waren vier Freiwillige, die vom Moderator zu ihren prägendsten Erlebnissen während ihres Dienstes befragt wurden. Zwei Teilnehmerinnen aus dem FSJ Politik und Demokratie stellten ihre Projekte vor, die sie selbstständig durchgeführt hatten. Ein weiterer FSJler präsentierte ein Projekt zum Thema Wohnungslosigkeit, das im Rahmen der Seminare entstand. Highlight der Veranstaltung war aber die Ballettvorführung des Bundesfreiwilligen Merlin Schmitz, die alle begeisterte.

Melanie Müller und Tamara Gassner, Leitungen des Kompetenzzentrums Freiwilligendienste, sprachen den Freiwilligen ihren Dank für das Engagement, insbesondere während der Corona-Pandemie, aus. Sie verwiesen dabei auf den wichtigen Beitrag, den die Freiwilligen für die Aufrechterhaltung des sozialen Systems gerade in der Krise leisten. „Deshalb sind wir besonders froh, mit unseren beiden kompetenten Partnern ´friends events´ und ´HB Veranstaltungstechnik´ innerhalb kürzester Zeit eine professionell hochwertige Veranstaltung auf die Beine gestellt zu haben, die die Leistung der Freiwilligen auch in angebrachter Weise würdigt“, so Tamara Gassner. (niar) Fotos: Paritätische